Leader Hezbollah, ‘non consegneremo le armi sotto minaccia’

agenzia

Qassem: 'Non ci arrendiamo finché non cessa aggressione Israele'

BEIRUT, 06 LUG – Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha dichiarato che il suo gruppo non si arrenderà né deporrà le armi in risposta alle minacce israeliane, nonostante le pressioni per il disarmo. “Questa minaccia non ci farà accettare la resa”, ha dichiarato Qassem in un discorso televisivo, aggiungendo che il gruppo non abbandonerà le armi e affermando che “l’aggressione” di Israele deve prima cessare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA