agenzia

Accusata di un presunto attacco informatico dall'estero

CARACAS, 29 LUG – La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado è indagata per un presunto tentativo di attacco informatico al sistema elettorale ordito per manipolare i risultati delle elezioni nel Paese. Lo annuncia il procuratore capo Tarek William Saab in una conferenza stampa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA