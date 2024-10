Leader Ue chiedono un nuova direttiva urgente sui rimpatri

agenzia

'Determinati ad aumentarli, esplorare soluzioni innovative'

BRUXELLES, 17 OTT – I leader Ue chiedono alla Commissione europea di presentare “una nuova proposta legislativa con urgenza” sui rimpatri. “Il Consiglio europeo – si legge nelle conclusioni del vertice – chiede un’azione determinata a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall’Unione europea, utilizzando tutte le politiche, gli strumenti e i mezzi pertinenti dell’Ue, tra cui diplomazia, sviluppo, commercio e visti”. “Dovrebbero inoltre essere considerate vie innovative per contrastare la migrazione irregolare, in linea con la legge Ue e internazionale”, aggiungono i leader.

