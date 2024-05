Lecce: contro l’Udinese dubbio Sansone, out Piccoli

agenzia

Allenamento a porte aperte,entusiasmo e appalusi per gaillorossi

LECCE, 09 MAG – E’ proseguita nel pomeriggio sul manto erboso del Via del Mare la preparazione del Lecce di mister Gotti, in vista dell’impegno casalingo di campionato di lunedì sera contro l’Udinese. Alla seduta non ha preso parte l’esterno offensivo Sansone, già ai box nella ripresa di ieri, per un problema muscolare: la sua presenza contro i friulani resta in dubbio. Rientrato l’allarme, invece, per il terzino Gendrey, oggi regolarmente in gruppo dopo lo stop nella ripresa di ieri; certa l’assenza dell’attaccante Piccoli, appiedato per un turno dal giudice sportivo. L’allenamento del pomeriggio, svoltosi a porte aperte, ha registrato la presenza di un nutrito gruppo di tifosi (presente anche una rappresentanza di ultrà), che ha manifestato a più riprese sostegno alla squadra, con applausi, fumogeni e cori da stadio. Per la gara di lunedì sera, che potrebbe sancire la matematica salvezza dei giallorossi, previsto l’ennesimo soldout stagionale al Via del Mare. Domattina nuova seduta di allenamento sul campo dell’Acaya.

