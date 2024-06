Lecce, dall’Austria Vienna arriva il portiere Früchtl

agenzia

Contratto fino a giugno 2027 con opzione, domani visite mediche

LECCE, 25 GIU – Nuovo colpo di mercato in casa Lecce. Il club giallorosso, attraverso una breve nota stampa, comunica l’acquisizione a titolo definitivo del portiere Christian Martin Früchtl dall’Austria Vienna. L’estremo difensore tedesco, classe 2000, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per i successivi due anni, arriverà a Lecce nella tarda serata di oggi per sottoporsi, nella giornata di domani, alle rituali visite mediche.

