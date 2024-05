Lecce: Gotti, contro l’Atalanta non saremo in vacanza

agenzia

'Squadra sa che mancano ancora due gare da affrontare al meglio'

LECCE, 17 MAG – Domani pomeriggio al Via del Mare sarà una serata di festa. Il popolo giallorosso è pronto a salutare il Lecce di Luca Gotti nell’ultimo appuntamento casalingo della stagione contro l’Atalanta, in quella che sarà una passerella finale a salvezza già ottenuta. Dopo il passo falso contro l’Udinese, il tecnico del Lecce ci tiene a chiudere bene la stagione, cercando di tenere sul pezzo i suoi uomini: “Ci siamo allenati ogni giorno e ho trovato una squadra che sa che mancano ancora due gare, da affrontare nel miglior modo possibile”. Sull’avversario, forse già con la mente alla finale di Europa League, il tecnico la pensa così: “Possono venire qui con diverse alternative ma parliamo di una compagine che dispone di una rosa di almeno diciotto titolari – evidenzia -. Normale che arrivino a Lecce prima di una storica finale europea, ma penso che chi giocherà contro di noi non credo possa essere considerata una riserva”. In chiave formazione, ancora indisponibile Sansone, il tecnico ritrova Piccoli dopo il turno di squalifica, pronto a far coppia in attacco con Krstovic: “Direi di si – afferma Gotti – ma al di là dei singoli dobbiamo considerare la particolarità del nostro avversario che ci impone di proporre qualcosa di diverso”. E il qualcosa di diverso potrebbe essere il contemporaneo impiego di Berisha e Pierotti. “Hanno la possibilità di partire dall’inizio”.

