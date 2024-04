Lecco: procura, ‘in ultime immagini Edoardo Galli solo in Stazione’

agenzia

Milano, 28 mar. Edoardo Galli che cammina con lo zaino in spalla e una cartellina in mano lungo i binari del treno arrivato da Morbegno, poi mentre supera i tornelli della Stazione Centrale di Milano: sono queste le ultime immagini in possesso degli inquirenti che ritraggono il 16enne scomparso da Colico (Lecco). I fotogrammi risalgono allo scorso 21 marzo, una settimana fa, il giorno della scomparsa.

“Dopo questi istanti non ci sono, al momento, ulteriori riprese che lo ritraggono dialogare o in compagnia di altre persone ovvero nei pressi di esercizi commerciali”, fa sapere in una nota il procuratore di Lecco, Ezio Domenico Basso, precisando che “non trovano, pertanto, allo stato conferma le informazioni giornalistiche televisive” secondo cui il 16enne avrebbe girato per i negozi e mangiato un gelato all’interno della Stazione Centrale, dove sarebbe stato immortalato anche in compagnia di una persona, forse conosciuta.

