Lega: Bellomo, ‘Durigon e Stefani giusto mix di esperienza e capacità di intercettare futuro’

Roma, 12 set. “La coppia di nuovi vicesegretari della Lega, Claudio Durigon e Alberto Stefani, rappresenta il giusto mix di esperienza e capacità di intercettare il futuro. Sono certo che, sulla scia dell’ottimo lavoro fatto dai loro predecessori, Lorenzo Fontana e Giancarlo Giorgetti, sapranno, insieme ad Andrea Crippa, continuare a interpretare le necessità dei territori per dare sempre più vigore all’azione politica coerente e rigorosa del nostro segretario Matteo Salvini. L’impegno della Lega per la Puglia, e in generale per il Sud del Paese, è concreto e si basa su numeri reali e investimenti importanti. Facciamo parlare i fatti e basiamo la nostra attività parlamentare e di governo sulla capacità di ascolto e sulla ricerca di soluzioni condivise. In questo senso, le esperienze già maturate da Durigon e Stefani saranno determinanti. Buon lavoro a loro e a tutti quelli che, nelle istituzioni e non solo nelle istituzioni, condividono i nostri valori e vogliono un Paese più vivibile, più giusto e con più opportunità per i nostri giovani. La buona politica è semplice, ma servono persone competenti come lo sono, senza alcun dubbio, i nostri nuovi vicesegretari”. Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera.

