Lega: Bordoni, ‘congratulazioni a Durigon neo vicesegretario partito’

Roma, 12 set. “Orgoglioso che un esponente di altissimo profilo come Claudio Durigon, che a Roma e nel Lazio ha saputo costruire una realtà politica forte e solida, sia stato nominato dal segretario Matteo Salvini vicesegretario nazionale del nostro movimento. Claudio Durigon, prima di essere un collega di partito, è un amico con cui ho condiviso tante battaglie per la Capitale e per la nostra regione, tante iniziative che abbiamo portato avanti consolidando una sinergia istituzionale per dare risposte e risolvere problemi dei nostri cittadini. Sono sicuro che sarà all’altezza di questo ruolo. Ma sono ancora più sicuro che saprà dare maggior forza e vigore al nostro partito ed alla sua visione nazionale in grado di rappresentare le istanze degli italiani, da Nord a Sud. Auguri e buon lavoro”. Lo dichiara il segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni.

