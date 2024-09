Lega: Calderoli, ‘tanti auguri Umberto, siamo stati di parola, l’autonomia è legge’

agenzia

Roma, 19 set. “Auguri Umberto per questi 83 anni: un anno fa ti avevo promesso che per il tuo successivo compleanno avresti visto l’autonomia finalmente approvata, quell’autonomia per cui hai cominciato a batterti quarant’anni fa: siamo stati di parola, l’autonomia da qualche mese è legge, realizzando una battaglia storica di tutta la Lega, portata avanti da tutte le generazioni di leghisti di questi decenni. Auguri Umberto e avanti tutti insieme con l’autonomia e con le battaglie della nostra Lega!!”. Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli (Lega).

