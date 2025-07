Lega: Carfagna, ‘Vannacci dovrebbe dimettersi’

agenzia

Roma, 22 lug “Se Vannacci fosse coerente, dopo questa affermazione dovrebbe dimettersi”. Lo dice Mara Carfagna, di Noi moderati, al Corriere della sera dopo le parole del vice segretario della Lega su Putin.

“Perché è vicesegretario di un partito che appoggia un governo che ha sempre fatto del sostegno a Kiev — militare, umanitario ed economico — un punto qualificante della sua politica estera. Vannacci si diletta a fare propaganda pro Putin, ma ciò che pensa e dice è assolutamente in contrasto con quello che fa il governo da lui sostenuto. È un problema di coerenza”, spiega Carfagna.