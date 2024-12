Lega: Cecchetti, ‘su Congresso Lombardia rispettati tempi e procedure’

agenzia

Roma, 5 dic. Domenica 15 dicembre a Milano, con prima convocazione alle 9.15, presso l’Hotel Sheraton Milan San Siro, in via Caldera, si terrà il Congresso regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier con il seguente ordine del giorno: Elezione del Segretario regionale Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo regionale Elezione dei Delegati al Congresso federale.

“In meno di venti giorni, dal Consiglio Federale del 20 novembre a oggi, siamo riusciti, rispettando pedissequamente tempi e procedure previste dal regolamento e dallo Statuto, a espletare tutte le procedure, comprese le elezioni primarie per i delegati congressuali (in tutto saranno 373 tra eletti e di diritto) tenute lo scorso fine settimana, e ad arrivare a indire il Congresso con tre giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista: questo significa dare tre giorni in più del previsto ai candidati a Segretario per la sottoscrizione delle firme necessarie alla propria candidatura”, dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier che “ringrazia tutti i collaboratori della Lega Lombarda e tutti i militanti e sostenitori che hanno lavorato dal 20 novembre per consentire i di organizzare tutti nei modi e nei tempi previsti, anzi, lo ripeto, con tre giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista da statuto di sette giorni dal Congresso. Abbiamo fatto tutto nel modo giusto e nei tempi fissati, spero sia chiaro per tutti”.

