Lega: consiglio federale formalizza espulsioni Grimoldi e Michieletto

Roma, 25 giu. Il consiglio federale della Lega ha deliberato di formalizzare alcune espulsioni, tra cui l’ex parlamentare Paolo Grimoldi -l’uomo che aveva reso nota la decisione di Umberto Bossi di votare l’azzurro ed ex leghista Marco Reguzzoni alle elezioni europee- e il consigliere regionale del Veneto Gabriele Michieletto. Le segnalazioni sono emerse su indicazione dei territori, “per tutelare lo straordinario e generoso impegno di migliaia di militanti che per troppo tempo hanno assistito a polemiche strumentali, inutili e dannose contro la Lega”. Tutti i membri del consiglio federale si sono espressi a favore. Lo fa sapere Via Bellerio.

