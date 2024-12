Lega: Fontana, ‘non credo Zaia sia interessato a segreteria’

agenzia

Roma, 10 dic. “Non so cosa voglia fare Zaia e non so se è finita completamente la partita del terzo mandato. Non credo che Zaia, da come lo conosco io, abbia la voglia di fare il segretario della Lega, perchè non mi ha mai dato questa impressione”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l’incontro con i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA