Lega: Grimoldi, ‘Romeo ottimo candidato, si arriverà a nome unico per Lombardia’

agenzia

Roma, 12 dic. In Lombardia “stanno facendo pressioni su Toccalini affinché si ritiri” dalla corsa per la guida della Lega lombarda. “Ciò è plausibile che avvenga e si arrivi a candidato unico. Sarà così un congresso che non analizzerà i problemi politici, il candidato salirà, dirà che i problemi ci sono ma restando compatti tutto si sistemerà. E così, con questa ipotesi, finirà a tarallucci e vino”. Lo dice Paolo Grimoldi, ex leghista ora di Patto per il Nord. “Romeo è un ottimo candidato. I problemi, tuttavia, sussisteranno a partire dai nodi politici e sul nome : Salvini Premier”, conclude Grimoldi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA