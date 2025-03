Lega, ‘la rottamazione è una priorità assoluta’

agenzia

Maggioranza e governo saranno compatti. In settimana audizioni

ROMA, 02 MAR – “Pace fiscale: in settimana sono previste le audizioni per la rottamazione delle cartelle esattoriali. Per la Lega è una priorità assoluta, con l’obiettivo di aiutare 20 milioni di italiani in buonafede e in difficoltà. Come sul taglio delle bollette e sull’aumento degli stipendi, governo e maggioranza andranno avanti compatti”. Così una nota della Lega.

