Lega Navale italiana,salpa ‘Vela & Salute’ in mare della Sicilia

Navigazione solidale e prevenzione a bordo 12 barche confiscate

ROMA, 11 GIU – “Vela & Salute” salpa nelle acque siciliane. Domani al via la terza edizione della crociera socio-solidale promossa dalla Lega Navale Italiana con le sue strutture periferiche della Sicilia orientale e da Arnas Garibaldi di Catania. Anche quest’anno il progetto Vela & Salute si pone l’obiettivo di una navigazione inclusiva a vela con le imbarcazioni confiscate dall’autorità giudiziaria alle attività illegali e affidate alla Lega Navale Italiana, che ritrovano una nuova vita ed impiego nei valori di legalità, nella prevenzione sanitaria, nella solidarietà e nell’inclusione sociale per un mare senza barriere di ordine sociale, economico e fisico. La navigazione si svolgerà su due differenti rotte convergenti e si concluderà nel porto di Catania; più specificatamente la partenza delle due rotte avverrà domani dai porti di Capo D’Orlando e da Pozzallo e quindi da nord toccando i porti di Capo D’Orlando, Milazzo, Messina, Riposto, Aci Trezza e Catania e da sud da Pozzallo, Marzamemi, Siracusa, Augusta e Catania. In ogni porto, le locali Sezioni della Lega Navale svolgeranno attività socio-solidali, di inclusione sociale in favore delle persone con disabilità, di prevenzione sanitaria sulla talassemia e di sensibilizzazione sulla donazione del sangue. Nel corso dell’ultima sosta a Catania, avrà luogo il 20 giugno presso la sala Dusmet dell’Ospedale Garibaldi di Catania il congresso “Talassemie e drepanocitosi: dall’importanza della prevenzione alle possibilità di trattamento oggi … con uno sguardo al futuro!”, organizzato da Arnas Garibaldi. La terza edizione di Vela & Salute si concluderà il 21 giugno nel porto di Catania. “L’iniziativa Vela & Salute è uno dei progetti consolidati della campagna Mare di Legalità e – spiega l’ammiraglio Donato Marzano, presidente nazionale della Lega Navale Italiana – coniuga i compiti istituzionali di promozione della cultura marittima attraverso la navigazione con le barche sottratte al malaffare e dedicate dalla Lega Navale alla memoria di eroi del quotidiano uccisi dalle mafie e dal terrorismo alla prevenzione sanitaria, ai valori e alle azioni concrete in favore dell’inclusione sociale e alla promozione della legalità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA