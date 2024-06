Lega: Salvini, ‘a Bossi riconoscente, se anche insulta posso passare oltre’

agenzia

Roma, 27 giu. “Bossi mi dava del fesso 30 anni fa, ancora oggi ogni tanto polemizza, però se qualcuno ha fatto qualcosa di importante per me può anche attaccarmi, può anche insultarmi, può anche denigrarmi… però per me la riconoscenza non è qualcosa che si compra al supermercato. Sono vicepresidente del Consiglio, sono ministro, sono segretario della Lega, posso anche passare oltre rispetto all’offesa di qualcuno”. Così Matteo Salvini, intervistato da ‘Diritto e Rovescio’ su Rete4.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA