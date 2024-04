Lega: Salvini, ‘nati autonomisti, oggi la stiamo realizzando’**

agenzia

Roma, 12 apr. “Abbiamo accompagnato la modernizzazione del Paese” in questi 40 anni. Così Matteo Salvini al Tg5 sull’anniversario della nascita della Lega. “Siamo nati per governare i territori e oggi abbiamo più di 500 sindaci da Nord a Sud. La nostra è una storia di coerenza in un mondo che è cambiato in questi anni. Siamo nati autonomisti e federalisti e adesso l’autonomia arriva in approvazione in Parlamento. Siamo partiti da soli in alcune battaglie come quella contro l’immigrazione clandestina e l’estremismo islamico e gli italiani hanno visto la Lega passare dalle parole ai fatti”.