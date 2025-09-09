Lega: Salvini, ‘nessuna polemica, Vannacci valore aggiunto’

agenzia

Roma, 9 set “Siamo troppo impegnati a lavorare, per dedicare tempo a polemiche o altro. Sindaci, governatori, ministri, parlamentari ed europarlamentari, ognuno con la testa al proprio ruolo e ai cittadini”. Lo dice Matteo Salvini.

“Stiamo poi preparando una grande Pontida ‘25, domenica 21 settembre ci saranno migliaia di persone da tutta Italia, e sul palco tutti i big della Lega che, ognuno col proprio stile e la propria personalità, stanno facendo crescere il Movimento. Aumentano gli iscritti, aumentano gli eletti, aumentano i consensi. Vannacci è un valore aggiunto, stiamo facendo e faremo un ottimo lavoro insieme”, aggiunge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA