Lega: Schlein, ‘Salvini eroe? Detto da Orban e Wilders non stupisce, non fanno interessi Italia’

Roma, 6 ott A Portinda “Orban è arrivato in aereo e non ha avuto problemi. Altrimenti in treno ne avrebbe avuti, visto che Salvini fa tutto meno che occuparsi di ferrovie”. Lo ha detto Elly Schlein a In altre parole, su La7.

Salvini “l’ho visto circondato da due alleati molto sbagliati: Orban, che isola l’Italia, e Wilders, che diceva non un centesimo all’Italia. Non mi stupisce che lo definiscano un eroe. Ma così non si fanno gli interessi dell’Italia”, ha aggiunto la segretaria del Pd.

