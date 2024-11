Lega serie A: Casini, il 16 dicembre la prima assemblea elettiva

agenzia

Seconda data fissata per il 10 gennaio, la terza il 20 gennaio

MILANO, 22 NOV – La prima assemblea elettiva del presidente di Serie A è stata fissata per il prossimo 16 dicembre. Lo annuncia il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, al termine dell’assemblea odierna a Milano. “Abbiamo iniziato a parlare delle elezioni degli organi Serie A. Erano programmate a gennaio ma con la nuova data delle elezioni federali, con l’obbligo di chiudere le elezioni di Serie A entro 15 giorni da quelle federali cioè il 20 gennaio, si è scelto di rispettare il termine ma iniziare a votare dall’assemblea del 16 dicembre. In seconda data il 10 gennaio e poi 20 gennaio in terza convocazione”.

