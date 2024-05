Legale Fassino,’aggressione mediatica, è processo parallelo’

agenzia

'Banale e increscioso episodio avrebbe meritato approfondimento'

ROMA, 26 APR – “Un banale e increscioso episodio che avrebbe meritato un approfondimento pacato si sta clamorosamente trasformando in una aggressione mediatica, un vero e proprio processo parallelo che trova come unica spiegazione il cognome noto del cittadino coinvolto”. Lo afferma l’avvocato Fulvio Gianaria, legale di Piero Fassino, in merito all’accusa di furto contestata al parlamentare del Pd, sottolineando che “per questa ragione, d’accordo con Piero Fassino, rimando ogni commento alla futura piena lettura degli atti”.

