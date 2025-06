Legale Martina, chiedo risarcimento, uccisa in cantiere Pnrr

agenzia

Appello a Meloni: "Perchè era abbandonato e non in sicurezza?"

NAPOLI, 11 GIU – Annuncia una richiesta di risarcimento, l’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex fidanzato ad Afragola, in provincia di Napoli. “Ritengo che ci siano delle gravi responsabilità da accertare – sottolinea all’ANSA il legale -, sicuramente non c’erano adeguate misure di sicurezza nel cantiere dove Martina è stata uccisa, dove Alessio ha trovato l’arma del delitto e dove poi ha cercato anche di occultarne il corpo”. L’avvocato rivolge un appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Chiedo il suo intervento per capire com’è possibile che un cantiere finanziato con i fondi del Pnrr versasse in condizioni di totale abbandono, senza la minima predisposizione di misure di sicurezza”.

