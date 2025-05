Legale Sempio, ‘è tranquillo, ma comincia ad essere stanco’

agenzia

'Perché situazione delicata. Stiamo preparando strategia'

MILANO, 17 MAG – “Andrea Sempio è tranquillo”, rispetto alle accuse che gli vengono mosse, ma “comincia ad essere stanco perché, comunque, la situazione è delicata”. Così l’avvocato Angela Taccia, che insieme al collega Massimo Lovati difende il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nelle nuove indagini della Procura di Pavia. Martedì l’uomo dovrà comparire davanti ai pm pavesi per essere interrogato. “Ci stiamo preparando per l’eventuale strategia”, si limita a dire al riguardo l’avvocato Taccia, senza sbilanciarsi sulle scelte del suo assistito, che potrebbe anche decidere di avvalersi della facoltà di non rispondere come fatto lo scorso 28 aprile davanti ai carabinieri la madre, Daniela Ferrari.

