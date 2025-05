Legale, vertebra Resinovich rotta prima dell’esame

agenzia

Gentile sconfessa il tecnico,fratello di Liliana lo ha querelato

TRIESTE, 12 MAG – “Un lavoro specialistico di questi giorni, coordinato da Vittorio Fineschi e Stefano D’Errico, teso alla totale ‘revisione’ delle immagini della tac effettuata sul cadavere di Liliana Resinovich in data 8 gennaio 2022, ha pienamente riconfermato che la frattura alla vertebra T2 fosse già esistente al momento di quell’esame”. Lo scrive l’avv.Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovich, riferendosi alla responsabilità che un tecnico anatomopatologo si è assunto sulla rottura della vertebra. Dunque “le dichiarazioni del pirotecnico preparatore anatomico rappresentano pertanto un bluff” e per questo Sergio “lo ha querelato per falso”.

