Legali familiari Sara denunciano la madre del femminicida

agenzia

Esposto a Pm Messina per favoreggiamento e concorso morale

(V. ‘Mamma, ‘giustizia per Sara,trovare…’ delle 11.07) (ANSA) – MESSINA, 10 SET – I legali della famiglia di Sara Campanella, vittima di femminicidio, hanno depositato alla Procura di Messina una denuncia nei confronti di Daniela Santoro, madre di Stefano Argentino, omicida reo confesso che si è suicidato nel carcere di Gazzi. Gli avvocati ipotizzano i reati di favoreggiamento e di concorso morale nella commissione del reato. Nella querela hanno allegato i messaggi che madre e figlio si erano scambiati su WhatsApp. Secondo i legali della famiglia Campanella, Daniela Santoro dopo l’omicidio avrebbe anche aiutato il figlio a fuggire e a nascondersi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA