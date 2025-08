Legge elettorale, si vota il referendum in Valle d’Aosta

agenzia

Valdostani chiamati a scegliere sulle preferenze il 10 agosto

AOSTA, 06 AGO – Si voterà domenica 10 agosto il referendum confermativo della legge elettorale in Valle d’Aosta. Sono 105.054 gli elettori, distribuiti in 74 comuni e 150 sezioni, chiamati alle urne. In dettaglio dovranno scegliere se votare alle prossime elezioni regionali con tre preferenze – come deciso dal Consiglio Valle, che nel febbraio scorso ha approvato la legge “Reintroduzione delle tre preferenze e della rappresentanza di genere. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta)” – oppure se tornare alla preferenza unica. Urne aperte dalle 7 alle 22. Lo spoglio delle schede è previsto lunedì 11 agosto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA