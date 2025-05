Leo Gassmann apre Concertone con Bella Ciao

agenzia

In piazza riecheggiano le parole del Papa

ROMA, 01 MAG – Un papavero rosso alle spalle, la voce appena accennata, Leo Gassmann – mano sul cuore – ha avuto il compito di dare il via al Concertone del Primo Maggio, intonando Bella Ciao. “Ottanta anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere in un’Italia libera e democratica ed erano ragazzi e ragazze come voi. Non dimentichiamo. Buon primo maggio”, ha detto l’artista romano alla fine della sua esibizione. Il Concertone ha poi omaggiato il Papa, con uno stralcio di un suo discorso: “La musica è bellezza e strumento di pace, una lingua che tutti i popoli in diversi modi parlano, e raggiunge tutti i cuori”.

