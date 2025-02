Leo, rottamazione? ‘Stiamo facendo operazione verità’

agenzia

A Telefisco, attendiamo i lavori della commissione

ROMA, 05 FEB – Il viceministro all’Ecnomia, Maurizio Leo, appare cauto sull’ipotesi di una nuova rottamazione delle cartelle fiscali e, durante Telefisco del Sole 24 Ore, ricorda che il carico complessivo affidato al fisco, il cosiddetto magazzino, è ora all’esame di una commissione. “Il vero problema sono i 1.275 miliardi di magazzino della riscossione che a fine gennaio aumenterà sicuramente. Dobbiamo fare un’operazione verità e per questo abbiamo incaricato una commissione, anche con l’agenzia delle Entrate, per capire esattamente quanti carichi possono essere abbandonati, quanti gestiti in modo differente e quanti possono dare corso a rottamazioni. Quindi ci atterremo alle conclusioni della commissione”. Intanto Leo ricorda che “uno dei tasselli della riforma fiscale è l’intervento sulla riscossione. Dal 2025 c’è una gestione temporalizzata: entro 5 anni o si procede o si restituisce al carico all’ente impositore”. Inoltre con la rateizzazione “siamo venuti incontro alle esigenze dei contribuenti e per importi sotto i 120mila euro si rateizza ora da 72 a 84 per il ’25 ’26 e poi fino a 120 rate”.

