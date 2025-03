Leonardo-Baykar, intesa per una jv italo-turca nei droni

agenzia

Guarda a mercato eruropeo da 100 miliardi di dollari in 10 anni

ROMA, 06 MAR – Leonardo e Baykar Technologies hanno firmato oggi – come atteso dopo indiscrezioni di stampa – il memorandum of understandig che vara una alleanza italo-turca nel settore dei droni per la difesa. E’ la premessa “per la creazione di una joint venture per i sistemi aerei senza pilota” che guarda ad un mercato europeo del valore “stimato 100 miliardi di dollari, comprendente caccia senza pilota, droni da sorveglianza armati e droni da attacco in profondità, nei prossimi 10 anni”. I siti di Leonardo impegnati nelle attività sviluppate dalla joint venture saranno quelli di Ronchi dei Legionari, Torino, Roma Tiburtina, e Nerviano .

