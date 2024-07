Leonardo, con Telespazio utile semestre a 555 milioni

agenzia

ROMA, 30 LUG – Con i risultati semestrali Leonardo mostra un “portafoglio ordini record a oltre 43 miliardi” che assicura una copertura in termini di produzione superiore a 2,5 anni. Nei sei mesi la società ha registrato ordini per un valore di 10,324 miliardi “grazie in particolare all’ottima performance dell’elettronica per la difesa e sicurezza, in tutte le principali aree di business sia della componente Eds Europa sia della controllata Drs, e degli Elicotteri, in ambito sia governativo che commerciale. In sensibile crescita anche l’apporto della Cyber & Security Solutions e delle Aerostrutture. La società dell’aerospazio, difesa e sicurezza, evidenzia che nei primi sei mesi del 2024 “prosegue l’ottima performance dal gruppo già registrata nel 2023, con una significativa crescita dei volumi e una solida redditività in tutti i segmenti di business, in ulteriore sensibile aumento rispetto al periodo precedente”. Nel confronto con il primo semestre 2023 ‘proforma’, includendo il contributo del gruppo Telespazio, consolidato integralmente a partire dal primo gennaio 2024, gli ordini salgono del 15,6%, i ricavi del 10,9%. In miglioramento del 2,9% (8,4% rispetto al dato Proforma) anche il free operating cash flow “a dimostrazione della capacità del gruppo di continuare il percorso di rafforzamento della generazione di cassa intrapreso, pur risentendo dell’usuale profilo infrannuale caratterizzato da assorbimenti nella prima parte dell’anno. L’andamento del flusso di cassa operativo e la cessione della quota minoritaria di Leonardo Drs (nell’ultimo trimestre del 2023) “hanno determinato un conseguente riflesso positivo sull’indebitamento netto di gruppo, in calo del 17,5% circa rispetto al periodo a confronto (18,3% rispetto al dato proforma).

