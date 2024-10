Leonardo main partner tour Vespucci e Villaggio Italia

agenzia

L'azienda 'a fianco del sistema Paese'

ROMA, 26 OTT – In occasione della sosta della Nave Scuola della Marina Militare a Singapore, Leonardo e il Tour Mondiale Vespucci annunciano la partnership che vede la principale azienda italiana di alta tecnologia al fianco del Sistema Paese nel Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Villaggio Italia, l'”Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale” delle eccellenze italiane voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto alla quale aderiscono, con la presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 ministeri. Lo scrive Leonardo in una nota: “da sempre partner delle Forze armate italiane e punto di riferimento internazionale nel settore navale – sono oltre mille le navi di settanta Marine equipaggiate oggi con le sue tecnologie multi-dominio – Leonardo sale ‘a bordo’ e accompagna ‘la nave più bella del mondo’ nella sua navigazione verso Ovest, che, l’anno prossimo, la riporterà a casa”. Il Tour Mondiale Vespucci e il Villaggio Italia stanno portando nei principali porti del mondo le eccellenze italiane in tanti settori, e l’alta tecnologia applicata a difesa e sicurezza è uno dei più importanti, per garantire lo sviluppo e la libertà dei popoli e delle nazioni.

