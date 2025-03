agenzia

Corre insieme ai big della difesa in Europa

MILANO, 03 MAR – Leonardo fatica ad entrare agli scambi e subito strappa in rialzo del 17,5% a 45,26 euro una corsa che la vede appaiata agli altri big della Difesa in Europa come Rheinmetall che guadagna il 16 per cento sulle attese per un aumento della spesa in Europa.

