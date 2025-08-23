Leoncavallo: Bonelli, ‘inaccettabile legittimare CasaPound, va sciolta e sgomberata’

agenzia

Roma, 23 ago. “Le dichiarazioni del ministro della Cultura Alessandro Giuli su CasaPound sono gravi e inaccettabili. Affermare che ‘nella misura in cui si allinea a criteri di legalità’ non vada sgomberata è una provocazione verso tutti coloro che rispettano la legge e credono nella Costituzione”. Ad affermarlo è Angelo Bonelli, deputato di Alleanza verdi e sinistra e co-portavoce di Europa verde.

“CasaPound occupa da anni un immobile pubblico nel centro di Roma. Non esiste alcuna legalità da rispettare: quella sede va sgomberata immediatamente. Soprattutto perché si tratta di un’organizzazione neofascista che andrebbe sciolta, non tollerata. Ora ci aspettiamo lo sgombero immediato. Basta con il doppiopesismo del governo Meloni”, conclude Bonelli.

