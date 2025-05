Leonor di Spagna debutta in radio con un messaggio ai marinai

agenzia

Dalla nave scuola Sebastian de Elcano in Repubblica Dominicana

MADRID, 23 MAG – La principessa Leonor, erede al trono di Spagna, ha fatto oggi il suo debutto nel mondo della radio, con un breve intervento alla Radio Exterior de Espana in un programma di Rne, che festeggia 40 anni e per l’occasione ha avuto una madrina di eccezione La futura regina ha rotto il ghiaccio con un messaggio affettuoso a tutti gli spagnoli che solcano i mari, inviato dalla Repubblica Dominicana, dove ha fatto tappa a bordo della nave scuola ‘Juan Sebastian de Elcano’ su cui sta svolgendo la formazione militare in Marino, dopo un anno nell’esercito. “Saluto dalla Repubblica Dominicana tutti gli uomini e le donne spagnole che lavorano in mare e felicito Radio Exterior per questi 40 anni in cui hanno ascoltato e assistito tutti questi professionisti nel programma ‘Espanoles en la mar” (Spagnoli in mare), ha scandito con eleganza l’erede al trono. Un messaggio di gratitudine rivolto a tutti i compatrioti che dedicano la loro vita alla pesca, alla marina mercantile, alle infrastrutture portuali, alla ricerca oceanografica, alla nautica da diporto e, ovviamente, alla formazione navale militare. Come anche lei, che si è imbarcata a gennaio sull’Elcano il veliero scuola della Armada spagnola, per un viaggio di addestramento di sei mesi, che l’ha portata in vari paese. E che, dopo la Repubblica Dominicana, farà tappa a New York. “Da una di queste tappe della mia crociera di istruzione invio il mio affetto a tutte le persone che trascorrono tanto tempo lontano dalla Spagna, dedicate al mare e che, attraverso questo programma della nostra radio pubblica, si sentono più vicine a casa. Congratulazioni e molte grazie”, ha concluso la principessa nel battesimo radiofonico, che ha ricevuto un’ampia eco nei media iberici.

