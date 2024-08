agenzia

'Al momento le linee di sicurezza per la gente non cambiano'

TEL AVIV, 04 AGO – “Non c’è alcun cambiamento nelle indicazioni di sicurezza alla popolazione per il momento. Parallelamente, siamo in altissima allerta”. Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce delle forze di difesa israeliane Daniel Hagari, mentre Israele si aspetta un attacco imminente da parte dell’Iran.

