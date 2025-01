L’età non è un limite: l’immaginazione come elisir di giovinezza per Maurizio Sergi

agenzia

– Scopri come l’immaginazione e la curiosità possono sfidare il tempo

Firenze, 24 gennaio 2025. In un mondo in cui l’età è spesso vista come un limite, Maurizio Sergi, ex direttore generale di un’azienda sanitaria in Toscana, dimostra che l’immaginazione e la curiosità possono essere il vero elisir di giovinezza. “Io ho 90 anni e non ho 90 anni, io sono ancora adolescente”, afferma Sergi, che ha trasformato la sua vita in pensione in un viaggio di continua scoperta e creatività. Dopo una carriera di successo nella sanità, tanto da aver pubblicato per la Scuola per le autonomie locali (SAL Editoriale) “Tecniche di direzione aziendale”, un testo usato per i corsi dei dirigenti delle sanità in Venezuela, ed essere invitato nel 2007 dalla “Università Bolivariana del Venezuela” con una presentazione del Presidente Hugo Chavez per una conferenza sulla riforma sanitaria di quel paese. Sergi si è reinventato come scrittore, esplorando temi complessi come la fisica quantistica e la fede. “È proprio attraverso lo studio della fisica quantistica che sono diventato credente”, racconta, sottolineando come la curiosità intellettuale possa portare a nuove prospettive di vita.

Sergi ha scritto diversi libri, tra cui “Un uomo strano” , “Due rose rosse” “Le varie esistenze di un’anima eletta”, che esplora temi di amore universale e pace. “Il messaggio è che si deve amare il prossimo”, dice, riflettendo su come l’amore e la comprensione possano essere antidoti potenti contro l’odio e la negatività. La sua vita attiva e il suo impegno continuo in attività fisiche e mentali sono un esempio di come l’esposizione a stimoli cognitivi e sociali possa ritardare il processo di invecchiamento. “Statisticamente è stato dimostrato che l’esposizione ad un ambiente ricco di stimoli cognitivi, motori e sociali ritarda il processo di invecchiamento”, afferma Sergi, che continua a competere in gare di nuoto, attualmente è campione Master Over 85.

Guardando al futuro, Sergi vede un mondo in cui l’età non è un ostacolo ma un’opportunità per esplorare nuove passioni e interessi. “Io non posso stare fermo né mentalmente né intellettualmente”, dice, sottolineando l’importanza di mantenere una mente attiva e curiosa. Le sue esperienze suggeriscono che, con l’immaginazione e la curiosità, le persone possono non solo migliorare la loro qualità di vita ma anche contribuire positivamente alla società. In un’epoca in cui l’aspettativa di vita continua a crescere, storie come quella di Sergi offrono una prospettiva ottimistica su come affrontare il futuro con energia e passione.

La sua visione di futuro è ancora lunga e Infatti anche nel libro “Le varie esistenze di un’anima eletta” descrive in ipotesi quello che sarà il mondo in un prossimo futuro e con il “Ultima Speranza” viene ipotizzato un futuro migliore di quel che si prevede in ordine alla situazione politica mondiale. Il libro è tra i finalisti in un concorso letterario europeo come riportato sul testo di presentazione del libro pubblicato su Amazon.