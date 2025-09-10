Lettere anonime a consigliere Fdi, indagati 2 politici

agenzia

Sono compagno di partito ed ex iscritto a Fratelli Italia

PRATO, 10 SET – La procura di Prato procede nei confronti di Claudio Belgiomo, già membro del consiglio comunale di Prato nelle file di Fdi, e Andrea Poggianti, vicepresidente del Consiglio Comunale di Empoli, uscito nel febbraio 2024 dal partito di Fratelli d’Italia, per concorso continuato nei delitti di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, e di diffamazione ai danni dell’avvocato Tommaso Cocci, già consigliere comunale a Prato di Fdi e candidato in pectore alle regionali, destinatario di lettere anonime. Così una nota del procuratore di Prato Luca Tescaroli. In corso una perquisizione nei loro confronti.

