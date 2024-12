agenzia

La moneta unica cede lo 0,1% sul biglietto verde

MILANO, 13 DIC – Euro in calo sul dollaro in avvio di giornata dopo la riunione della Bce che ha deciso un ulteriore taglio dei tassi. La moneta unica è scambiata a 1,0458 sul biglietto verde, con una flessione dello 0,1 per cento.

