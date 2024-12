agenzia

Lo yen resta forte, l'euro scende a 158 (-0,25%)

ROMA, 02 DIC – Euro in calo sui mercati valutari in avvio di settimana. La moneta unica europea passa di mano a 1,0518 sul dollaro (-0,56%) e a quota 158 sullo yen, in calo dello 0,25%.

