agenzia

La quotazione della moneta unica cala dello 0,10%

ROMA, 01 APR – L’euro è in lieve calo sul dollaro in avvio di contrattazioni: la moneta unica passa di mano a 1,0805 contro il biglietto verde in ribasso dello 0,10%. Euro in ribasso anche sullo yen: a 161,80 (-0,25%).

