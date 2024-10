agenzia

Euro-yen a quota 164,37

ROMA, 24 OTT – Euro stabile in avvio di contrattazioni: la moneta unica è scambiata a 1,0789 dollari in rialzo marginale dello +0.06%. In calo l’euro-yen a quota 164,37 (-0,19%).

