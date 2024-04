L’ex presidente finlandese farà un report sulla difesa Ue

agenzia

Von der Leyen: 'Svegliamoci, Putin non si fermerà all'Ucraina'

BRUXELLES, 20 MAR – La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha incaricato l’ex presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, di redigere un rapporto su come migliorare la preparazione e la prontezza di intervento della difesa dell’Ue. “E’ chiaro che non c’è più spazio per le illusioni, il mondo è diventato più pericoloso e l’Ue si deve svegliare. Sappiamo che le ambizioni di Putin non si fermano all’Ucraina”, ha sottolineato von der Leyen spiegando che la deadline per la compilazione del report è il prossimo autunno. “La preparazione della Finlandia non riguarda solo l’aspetto militare ma tutti gli aspetti”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA