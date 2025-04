L’ex presidente sudcoreano Moon incriminato per corruzione

agenzia

Avrebbe facilitato impiego del genero presso una compagnia aerea

SEUL, 24 APR – La procura sudcoreana ha dichiarato oggi di aver incriminato l’ex presidente Moon Jae-in per corruzione, relativa all’impiego del genero presso una compagnia aerea. Moon è stato “incriminato per corruzione per aver ricevuto 217 milioni di won (130.000 euro) in relazione all’aver facilitato l’impiego del genero presso una compagnia aerea”, ha dichiarato la Procura distrettuale di Jeonju in un comunicato. Il caso si aggiunge al dramma politico che attanaglia la Corea del Sud, che il 3 giugno si appresta alle elezioni dopo che Yoon Suk-yeol è stato privato della presidenza per aver imposto brevemente la legge marziale. Moon, presidente dal 2017 al 2022, era noto per aver cercato di collaborare con la Corea del Nord, inclusa la mediazione nei colloqui tra il leader Kim Jong-un e il presidente americano Donald Trump durante il suo primo mandato. Secondo la procura, il genero di Moon è stato nominato amministratore delegato della compagnia aerea low-cost Thai Eastar Jet, “nonostante la mancanza di esperienza o qualifiche rilevanti nel settore del trasporto aereo”. La compagnia aerea, di fatto controllata da un ex parlamentare del partito di Moon, aveva affidato l’incarico al genero di Moon nel tentativo di ottenere favori dall’allora presidente, hanno affermato i procuratori. Secondo i procuratori, qualsiasi stipendio e altri benefit finanziari versati dalla compagnia aerea al genero tra il 2018 e il 2020 “sono stati confermati come non pagamenti di stipendio legittimi, ma tangenti destinate al presidente”. Il genero ha poi divorziato dalla figlia di Moon. Con l’incriminazione di Moon, due ex presidenti della Corea del Sud si trovano contemporaneamente nel mirino della giustizia. L’ex presidente Yoon, caduto in disgrazia, è attualmente sotto processo per accuse di insurrezione in seguito al decreto di legge marziale del 3 dicembre, che è durato solo circa sei ore, essendo stato bocciato dai parlamentari dell’opposizione. Se ritenuto colpevole, Yoon potrebbe essere condannato all’ergastolo o alla pena di morte. Ma è altamente improbabile che la condanna massima venga eseguita. In Corea del Sud è in vigore una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal 1997.

