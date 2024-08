Lexus Auto Ufficiale della 81^ Mostra del Cinema di Venezia

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Riflettori puntati su Venezia per la 81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia, evento di portata mondiale che rappresenta una fusione straordinaria tra il fascino del passato, l’innovazione del presente e la visionarietá del futuro. Confermandosi per l’ottavo anno consecutivo Auto Ufficiale della Mostra, Lexus sará nuovamente presente nella meravigliosa cornice del Lido per rinsaldare il suo legame con il cinema, un’arte che, come l’automobile, sa unire passione, tecnica e creativitá in un’espressione di puro stile. Dal 28 agosto al 7 settembre, il Lido di Venezia diventerá il crocevia tra la tradizione della settima arte e l’innovazione automobilistica: Lexus avrá nuovamente l’onore di accompagnare attori, celebritá e VIP sul red carpet con una flotta di 35 veicoli elettrificati, massima espressione dei valori del brand. Una presenza importante ulteriormente rafforzata da un’installazione dedicata alla concept car LF-ZC (Lexus Future Zero-emission Catalyst): testimonianza della volontá del brand di massimizzare il potenziale offerto dall’elettrificazione, per plasmare la sua nuova idea di mobilitá. “È meraviglioso tornare in questa cornice che rappresenta per molti l’espressione massima dell’innovazione cinematografica, per l’ottavo anno consecutivo. Come ogni anno, a fare da padrona di casa sará l’intera gamma Lexus Electrified, ma quest’anno abbiamo voluto pensare in grande: per la prima volta al Lido, entrerá in scena LF-ZC. Questa concept car non é solo un veicolo, ma una dichiarazione di come vediamo il futuro: elegante, sostenibile e innovativo. La Mostra del Cinema é il luogo ideale per condividere questa visione” dichiara Paolo Moroni, Direttore Lexus Italia. Ma Lexus non si fermerá a LF-ZC. Durante la Mostra, il red carpet vedrá sfilare tutta la gamma elettrificata multi-tecnologica, tra cui anche la nuova LBX Hybrid, l’NX Plug-in Hybrid, l’RX Hybrid Turbo e l’RZ Full Electric, tutti modelli che rappresentano l’eccellenza e l’innovazione del brand. Non solo mezzi di trasporto, ma opere d’arte in movimento, capaci di trasmettere emozioni uniche, proprio come i film che verranno presentati a Venezia. Per la prima volta al Lido in qualitá di Ambassador Lexus, ci sará Miriam Leone, per portare un ulteriore tocco di eleganza e riflettere lo spirito visionario e l’attenzione all’eccellenza che caratterizzano tanto l’attrice quanto il brand. A raggiungerla, poi, a Venezia ci sará anche Stefano de Martino, giá Ambassador Lexus dal ’22, un ritorno che consolida la sinergia della partnership che affonda le proprie radici nella condivisione di valori comuni quali il talento, l’autenticitá e l’eleganza che portano al successo. I due Ambassador contribuiranno a rendere ancora piú speciale questa edizione, esplorando lo straordinario e celebrando la magia del cinema in un contesto cosí prestigioso. La presenza di Lexus alla 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, con la sua gamma elettrificata e la concept car LF-ZC, é nuovamente volta a celebrare sia la settima arte che l’innovazione e il design. È un incontro tra la perfezione tecnica e la creativitá, tra il rigore dell’ingegneria e la magia della narrazione cinematografica. E proprio come un grande film, Lexus vuole lasciare un segno indelebile nel cuore di chi vivrá l’esperienza della Biennale Cinema 2024. foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 27-Ago-24 16:11

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA