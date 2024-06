Lgbt: Zan, ‘frasi primario Salerno sconvolgenti, centrodestra prenda distanze’

agenzia

Roma, 18 giu. “Sono sconvolgenti le frasi di Carmine Alfano, primario a Salerno e candidato sindaco per la destra a Torre Annunziata, che inneggia ai forni crematori per gli omosessuali. FdI, Forza Italia e Italia Viva prendano le distanze: queste non sono opinioni, sono crimini d’odio. Basta”. Così sui social il deputato democratico, Alessandro Zan, responsabile Diritti del Pd.

