‘L’ho ammazzata’, l’uomo confessa mentre viene arrestato

agenzia

Arrestato a Settala, dopo che la figlia ha dato l'allarme

MILANO, 04 MAG – “L’ho ammazzata, l’ho ammazzata”. Lo ha detto il cinquantenne, ora a San Vittore, mentre veniva arrestato dai Carabinieri per aver accoltellato la moglie in camera da letto nel loro appartamento di Settala, nel Milanese. A dare l’allarme è stata la figlia di 10 anni che ha chiamato il 118 dicendo che il padre aveva ucciso la mamma. L’uomo, quando è stato bloccato, era ubriaco. Sul posto è andato anche il pm di turno a Milano, Antonio Pansa, che nelle prossime ore invierà al gip la richiesta di convalida dell’arresto per omicidio aggravato. La piccola ha chiamato per chiedere aiuto verso le 23.00 ma il delitto risalirebbe a un paio di ore prima.

