“L’ho colpito e sono fuggito”,confessa 25enne di Lanzarote

agenzia

Precisa, 'a mani nude'. Confermato il carcere preventivo

MADRID, 03 FEB – “L’ho colpito a mani nude e sono fuggito”. Il 25enne, di nazionalità spagnola e originario delle Canarie, arrestato per la brutale aggressione al siciliano Salvatore Sinagra a Lanzarote, avrebbe ammesso parzialmente i fatti di cui è accusato e per i quali il tribunale di prima istanza di Arrecife ha confermato oggi la detenzione in carcere preventivo, senza cauzione, con l’accusa di lesioni gravi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA