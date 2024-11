Libano: Israele spara a sud per bloccare civili verso case

agenzia

Nella zona di Kafr Kila

ROMA, 27 NOV – L’artiglieria israeliana nel sud del Libano ha sparato alcuni colpi per impedire ai civili libanesi di tornare nelle loro case nella zona di Kafr Kila, nel settore orientale della linea blu. Lo riferisce il ministero dell’Informazione libanese. Kafr Kila è un villaggio quasi del tutto raso al suolo dall’esercito israeliano. Dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco, alle 4 del mattino locali (le 3 in Italia), centinaia di famiglie hanno tentato di tornare nelle loro case, anche se distrutte da Israele, nel sud del Libano. L’esercito israeliano rimane per il momento come forza occupante nel sud del Paese.

